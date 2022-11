Vloedbeltweg maakt het in Borne en Zenderen nog veel rustiger dan gedacht, zegt de provincie

Burgemees­ter en Prorail in gesprek na zelfdoding op station Borne: 'Drie stations waar nare dingen gebeuren’

BORNE - Burgemeester Jan Pierik van de gemeente Borne is met spoorbeheerder ProRail in gesprek over zelfdodingen op NS-stations en hoe die zijn te voorkomen. Dat laat de burgemeester weten als reactie op vragen van deze krant.

23 november