Volleybalsters Apollo 8 winnen ook de tweede derby tegen Set-Up’65

Nog maar de vierde derby dit seizoen in de eredivisie van het vrouwenvolleybal. En dat met drie Twentse teams. In Borne stond de ontmoeting op de rol tussen de nummers vier (Apollo 8 met 29 punten uit veertien wedstrijden) en hekkensluiter Lammerink Installatiegroep/Set-Up’65 (Vier punten uit dertien duels). De eerste wedstrijd tussen beide teams eindigde afgelopen november in een vijfsetter, die in Ootmarsum werd beslist door Apollo 8 (3-2).

Eerste set

De bezoekers namen in Borne in de eerste set brutaal de leiding, maar slaagden er niet in een voorsprong van drie punten (6-9) uit te breiden. In tegenstelling, Apollo 8 greep snel in en herstelde de schade (10-10). Op hun beurt zagen de gastvrouwen dat een serie gescoorde punten bijna weer teniet werd gedaan door Set-Up’65, dat zich knap terugknokte in de set. De zege ging uiteindelijk via Juliët Huisman naar Apollo 8, met 24-19.

2-0

In de tweede set ging de wedstrijd vrijwel gelijk op. Totdat Apollo 8 bij een stand van 14-14 de punten binnen wist te sprokkelen en uitliep naar 20-14. Via 23-17 pakten de gastvrouwen met 25-20 ook vrij eenboudig de tweede set.

‘Big points’

Met een voorsprong van 15-10 in de derde set leek Apollo 8 af te stevenen op een 3-0 overwinning in de derby. Het jonge Set-Up’65 gaf zich echter niet zo maar gewonnen en vocht zich terug in de partij: 17-16. Na drie punten kwam Apollo 8 als eerste bij de ‘big points’, al was daarna de eerste score voor de bezoekende formatie. De punten gingen vervolgens over en weer, waarna Jorieke Bodde Set-Up’65 op gelijke hoogte serveerde (22-22). Het eerste matchpoint leverde Apollo 8 de setzege en de eindoverwinning op: 25-23 en 3-0.

Apollo 8 - Lammerink Installatiegroep/Set-Up’65 3-0

Setstanden: 25-19, 25-20, 25-23