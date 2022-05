Vrijheidskoor Borne smaakt naar meer, maar niet ieder jaar

Maar of het gelegenheidskoor vanwege het 80-jarige Borns Kleinkoor vaker het bevrijdingsfeest gaat opluisteren, is nog de vraag. „Er is wel belangstelling voor”, weet initiatiefnemer Wim Kevelham. „Maar of we het elk jaar moeten gaan doen? Over drie jaar is het 80 jaar bevrijding. Dat lijkt me in ieder geval een goede gelegenheid.”