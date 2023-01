Vuurwerkslachtoffer Borne (26) weer thuis, man blijvend invalide

Lange revalidatie

Het ongeval gebeurde vorig jaar in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 september. Rond middernacht ging het helemaal mis. Het slachtoffer kreeg vuurwerk dat hij wilde afsteken in het gezicht. Na het ongeval was de inwoner van Borne er enige tijd slecht aan toe. Hij werd overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Daarna heeft de man enkele maanden moeten revalideren in revalidatiecentrum Roessingh in Enschede.