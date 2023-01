Waarom wordt de monumentale boerderij De Lemerij op de grens van Hengelo en Borne op nul euro getaxeerd?

Lansink heeft het nieuws in deze krant vorige week gevolgd. De grondprijs van twee kavels grond op bedrijventerrein Westermaat de Veldkamp is flink verlaagd. Met vier ton om precies te zijn. De gemeenteraad van Hengelo is daarmee akkoord gegaan. Op die kavels staan boerderij De Lemerij en een woonhuis, die op nul euro zijn getaxeerd. De hoop is dat projectontwikkelaars nu geïnteresseerd raken in de kavels die tot op heden, volgens de gemeente, niet verkocht konden worden.