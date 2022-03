Wallaby-geluk in Borns hertenkamp: als de zon schijnt laat Trudy haar kleintje zien

Het is een kwestie van heel goed opletten. Als Trudy langs wandelt - en dat gebeurt niet altijd want ze is best schuw - valt op hoe haar buik over de grond sleept. In de buidel draagt ze een kleine wallaby met zich mee. Op een bewolkte middag zie je, als je geluk hebt, een zwarte staart van de kleine. Maar als de zon een beetje doorbreekt, komt het kopje van Joey tevoorschijn. En soms een voorpootje erbij.