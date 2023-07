Wedstrijdbad Laco Borne dicht voor onderhoud

Lat­trop-Breklen­kamp PaktOet gaat XL: ‘We willen het een keer wat groter aanpakken’

Het is een opzet die anders is dan ze in Lattrop en Breklenkamp gewend zijn. Voor het eerst wordt er dit jaar uitgepakt met een Lattrop-Breklenkamp PaktOet in XL-stijl. „We hebben de samenwerking gezocht, het is nu echt voor iedereen in het dorp én erbuiten.”