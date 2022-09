Weerman Dennis Wilt uit Borne verlegt z’n grenzen in Expeditie Robinson: ‘Een rat in bed, blaren en brandwonden. Het hoort er bij’

1931-2022 Johan Kwast, uit Borne, praatte ‘kotter en better’ in dialect

Johan Kwast is oet de tied kommn. Zo zou de Bornenaar dat in sappig Twents hebben genoemd. Hij is maandag overleden, 90 jaar. Zijn passies? Atletiek, dialect en schrijven, met de hand. Hij is in 2009 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

9 augustus