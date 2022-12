Wel herberg, maar dit jaar geen kerstdiner in Borne

Borne slaat met avonturen­ei­land twee vliegen in een klap én laat vleermui­zen vliegen

BORNE - Borne slaat twee vliegen in een klap. En laat meteen ook nog eens een stuk of wat vleermuizen vliegen. Allemaal op de plek waar voorheen mavo Maris Stella stond. Dat is omgetoverd tot een avontureneiland en een grote waterberging. Nu nog een kabelbaan.

17 november