Wethouder Borne: ‘Stop met inschakelen commerciële bureaus bij bezwaar tegen ozb-aanslag’

Conflict over begraaf­plaats sleept zich maar voort: Borne komt ereschuld aan joodse gemeen­schap niet na, zegt joodse organisa­tie

BORNE - Er is nog geen oplossing in zicht in het slepend conflict over het onderhoud van de joodse begraafplaats. „Dit is een ereschuld die de gemeente Borne heeft aan de joodse gemeenschap”, stelt het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Dat overweegt nu de rechter in te schakelen.

3 november