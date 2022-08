Wie stopt de wildgroei van luxe vakantieparken?

Enschedeër die wijkagent in Borne neerstak blijft in tbs-kli­niek

Abud D. (39) uit Enschede zit al negen jaar in de tbs-kliniek en daar komt nog een jaar bij, zo oordeelde de rechtbank in Almelo. De schizofrene man werd in 2013 veroordeeld voor het neersteken van een wijkagent in Borne.

