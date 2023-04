Windkracht wil geen windmolens tussen Saasveld en Hertme: ‘Daar hebben 300 mensen last van, dat is toch niet te verkopen?’

Verstande­lijk beperkte Almeloër (37) weer gepakt met kinderpor­no

Een 37-jarige Almeloër is veroordeeld tot een jaar cel omdat hij weer in de fout is gegaan met kinderporno. Toen hij in 2021 werd veroordeeld voor het bezit van hiervan, zette hij twee dagen later weer kinderpornografisch materiaal op een online bewaarplaats. In 2013 werd de verstandelijk beperkte man veroordeeld voor een zedenmisdrijf.