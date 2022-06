Wout Weghorst in een shirt van NEO bij Oranje stemt sponsor tevreden: ‘Mooie reclame, toch?’

met video Mest erin, groen gas, grondstof­fen en schoon water eruit: zo maken ze in Zenderen groene energie

ZENDEREN/HENGELO – Na een roerige aanloop pompte de mestvergister in Zenderen onlangs het eerste groene gas in de leiding van netbeheerder Coteq. De met veel publiek geld gebouwde enorme installatie is controversieel, maar doet volgens eigenaar Twence alles wat is beloofd: er gaat mest in en het enige wat nog in het milieu verdwijnt, is schoon water.

