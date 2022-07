Wout Weghorst uit Borne als een koning verwelkomd door uitzinnige fans Besiktas

Couppoging als breekijzer in onderhande­lin­gen over nieuw college in Borne

BORNE - Met een couppoging als breekijzer, proberen VVD, Borne-Nu en CDA de onderhandelingen over een nieuw college vlot te trekken. GB’90 is voor even uitgerangeerd. Alles lijkt nu neer te komen op een stemming in de gemeenteraad over de beoogde wethouders.

14 juni