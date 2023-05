Zo maait Borne: ‘Beetje vreemd’ maar wel lekker voor de bloemetjes en de bijtjes

Borne experimenteert met haar maaibeleid. Drie proeven worden er genomen: maar twee keer per jaar maaien, in banen maaien of een keer maaien en dan bloemen laten groeien. Dat moet zorgen voor meer variatie in insecten en planten in het openbaar groen.