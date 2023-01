Zo wil sportcafé De Veste de Bornse jeugd gezondere keuzes laten maken

hoe vega is twente? Vegeta­risch eten ook veel Tukkers hét goede voornemen van 2023: ‘Sluimert bij veel mensen’

Vega en vegan eten kan in 2023 wel eens het jaar van de doorbraak beleven, becijferde Thuisbezorgd.nl onlangs. Joukje van der Klis uit Almelo ziet al langer dat het ook in Twente bij veel mensen sluimert. „Een hele grote groep wil best minderen.”

