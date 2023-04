Zoveel oranje auto's zijn er in Borne

Deze motoren uit Nieuwleu­sen gaan snoeihard over het circuit én zijn schoner dan de rest

Snoeihard racen terwijl het milieu minder wordt belast. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar het is precies wat Ten Kate Racing uit Nieuwleusen doet. Het raceteam staat in de top van de WK Supersport terwijl hun blauwe motoren opvallende snufjes krijgen. Snufjes die straks ook kunnen worden toegepast in het dagelijks leven.