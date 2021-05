Zusjes uit Noordijk trainen in Borne voor het NK: ‘Beachvolley geeft vakantiegevoel’

Palmbomen op transport: Tropic Trees verhuist naar Hengelo

27 april HENGELO/BORNE/ALMELO - Het had wel even wat voeten in de aarde. Want hoe verhuis je een partijtje olijf- en palmbomen van een metertje of twintig? Met een extra grote vrachtwagen en een volleerd chauffeur dus. En zo heeft Tropic Trees zich nu gevestigd in Hengelo.