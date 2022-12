Zuster Josephine, de laatste van haar orde in Twente: ‘Er volledig zijn voor anderen: dat is iets moois’

Twentse Karin (50) is professio­neel wensenver­vul­ler: ‘Weduwe wilde boven eigen huis vliegen’

GOOR - Karin Freriksen (50) heeft van wensen vervullen haar beroep gemaakt. Ze is de vrouw achter WISH3 - de 3 spreek je uit als het Engelse tree, boom dus. Haar wensbomen staan in de hele regio. Hang er een wens in voor een ander en misschien… komt hij wel uit.

17 december