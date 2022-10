Autoleasebedrijf Hengelo laat automobilisten kennismaken met elektrisch rijden

Ben je nog onbekend met elektrisch rijden, dan kun je tijdens de DirectLease EV weken een gratis workshop volgen. Tijdens de workshop krijg je uitleg over de verschillende elektrische auto’s en over de voor- en nadelen van elektrisch rijden. Na afloop van de workshop breng je de opgedane kennis in de praktijk door zelf een laadkabel aan te sluiten. Ook maak je gratis een proefrit in een elektrische auto. Speciaal voor de gelegenheid heeft DirectLease tijdens haar EV weken ruim dertig elektrische wagens van populaire merken klaarstaan om uit te proberen. Bezoekers van de EV weken maken bovendien kans op een jaar lang gratis elektrisch rijden in een MG 5 Luxury Standard Range. Met deze auto kun je 310 kilometer de weg op voordat hij weer aan de laadpaal moet. Rijhulpsystemen zoals adaptive cruise control dragen bij aan de elektrische rijbeleving in deze auto.