Badkamergeluk: creëer je eigen spa-moment met de juiste raambekleding

Een badkamer vraagt om raamdecoratie die tegen vocht kan en eenvoudig te reinigen is. PVC jaloezieën zijn voor standaard ramen een veel gemaakte keuze. Ze zorgen voor een stoere uitstraling en ze zijn vochtbestendig. Bovendien bepaal je met de verstelbare lamellen zelf de lichtinval en mate van privacy. Ga je liever voor een meer natuurlijke look? Houten jaloezieën of houten shutters zorgen voor veel sfeer en creëren een gevoel van luxe. Doordat je de houten lamellen kunt verstellen, beperk je inkijk van buitenaf zonder dat het donker wordt in je badkamer. Door te spelen met licht krijg je sneller het gevoel dat je in een spa bent.