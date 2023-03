Beginnende dementie? Je staat er niet alleen voor

“We merken dat mensen veel te lang blijven rondlopen met dit soort klachten”, vertelt Diana ter Grote, werkzaam in een van de ontmoetingscentra van zorgorganisatie Liberein. “Onze ontmoetingscentra zijn heel laagdrempelig en bevinden zich in de wijk. We starten de dag met een kopje koffie of thee, we doen samen boodschappen en geheugenspelletjes of nemen het nieuws door en zorgen zo voor structuur in de dag. Daarbij kijken wij naar de talenten van de deelnemer, want ieder mens is uniek. De deuren staan niet alleen open voor mensen met beginnende dementie, maar ook hun partners of mantelzorgers kunnen hier informatie en steun vinden. We organiseren regelmatig thema- en mantelzorgbijeenkomsten, waardoor je in contact komt met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Als je op tijd hulp inschakelt, zijn er vaak nog mogelijkheden om langer op een veilige manier zelfstandig te blijven.”