Bij deze school gaat het om jou

Maatwerk en extra ondersteuning

Mocht je moeite hebben met een vak, dan kun je samen met Pius kijken naar wat er nodig is om jou te ondersteunen. Om jou zo goed mogelijk te helpen, starten ze zo vroeg mogelijk in het schooljaar met begeleidingslessen. Bij het pluspunt kun je terecht als je meer ondersteuning nodig hebt met plannen en organiseren. Dit gaat altijd in overleg met de ondersteuningscoördinator en jouw ouders.

Pre-University

Pius vindt het belangrijk dat je uitgedaagd wordt op verschillende vlakken. Daarom werken zij samen met de Universiteit Twente de havo- en vwo-leerlingen net dat beetje extra te bieden waar ze naar op zoek zijn. Vanaf de brugklas kunnen vwo-leerlingen (en soms ook havo-leerlingen) al deelnemen aan masterclasses op de Universiteit Twente.

De masterclasses zijn verdiepende en verbredende programma’s die je extra uitdaging bieden in een onderwerp naar keuze. Het geeft je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen samen met leeftijdsgenoten. Naast algemene en interpersoonlijke ontwikkeling, zul je op deze manier ervaren wat wetenschap inhoudt binnen een onderzoeksveld naar keuze.

PiusXpedition

Bij Pius draait het echt om jou. Wil jij graag weten wat jouw talenten zijn? Bij de locatie Almelo kun je met PiusXpedition jouw talenten en interesses ontwikkelen door verschillende talentstromen te volgen. Je kunt kiezen uit: kunstzinnig creëren, wetenschappelijk experimenteren, gezond bewegen, sociaal ondernemen en grenzeloos communiceren. Voor iedereen zit er wat bij, dus ook voor jou.

Je kunt je bijvoorbeeld opgeven voor het Pius Soccer College (PSC) in Almelo. Als deelnemer aan het PSC heb je iedere maandag en vrijdag voetbaltraining van een KNVB gediplomeerde trainer op de velden van Oranje Nassau. Ben jij liever creatief bezig, dan kun je vakken volgen in muziek en drama. Bovendien kun je jouw creativiteit kwijt bij techniek en staan er creatieve en culturele workshops of excursies op het programma.

Tweetalig onderwijs

Goed Engels kunnen is handig voor tijdens het studeren. Bij Pius Almelo kun je tweetalig onderwijs volgen. Je krijgt dan ongeveer de helft van je lessen in het Engels. Je spreekt Engels tegen je docenten én klasgenoten. Dat is in het begin misschien een beetje raar, maar dat went vanzelf. Op een gegeven moment denk je zelfs in het Engels.

Gezonde school

Bij Pius vindt het belangrijk dat jij goed in je vel zit. Daarom helpt de school jou met een gezonde leefstijl. In Rijssen heb je in de brugklas drie uur gym in de week en daarnaast regelmatig een leuke sportdag. Bij de locatie Rijssen leer je ook middels spelvormen gezonde keuzes te maken op het gebied van voeding en gezondheid.

Kom kennismaken

Ben je nieuwsgierig geraakt naar deze scholen? Kom dan een kijkje nementijdens de Xperience-middagen of tijdens een individuele rondleiding. Op de Xperience-middagen zijn er verschillende activiteiten waar je je voor kunt inschrijven. Via deze link kun je je inschrijven.