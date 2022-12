Bij deze school heb jij echt wat te kiezen

Scholengemeenschap CanisiusHet is belangrijk dat jij een superleuke tijd op school hebt. Wil jij je talenten verder ontwikkelen, tweetalig onderwijs volgen of volleyballen? Het kan allemaal.

Kies voor je talent

Bij Canisius Tubbergen valt er veel te kiezen. Versnellen, verdiepen of een extra vak? Dat kan op elk niveau. Bij Canisius is het ook mogelijk om jouw talenten te ontwikkelen. Dat kan tijdens de activiteitenweken, bij het Open Atelier en sinds dit jaar tijdens de Talent@Canisius lessen. De Talent@Canisius worden gevolgd door alle tweede klassers. Zo kun je eerst fijn aan jouw nieuwe school wennen. Je kiest zelf of je extra gaat sporten, creatief aan de slag gaat, meer leert over EHBO of gaat bakken en koken.

Volledig scherm © Scholengemeenschap Canisius

Tweetalig onderwijs

Bij Canisius Tubbergen kun je als havo- of vwo-leerling in de onderbouw tweetalig onderwijs volgen. Ongeveer de helft van de lessen wordt dan in het Engels gegeven. Ook in Almelo kun je Engels op een hoger niveau volgen en uiteindelijk je Cambridge English certificaat halen. Leuk om te doen en supergoed voor later.

Ook in Almelo valt er veel te kiezen.

Bij Canisius Almelo kun je in jouw flexrooster kiezen uit drie verschillende stromingen. Voor de echte sportfanaten is het mogelijk om de sportstroom te kiezen. Ben je geïnteresseerd in science en wil je werken in ons mooie bètalab? Dan kun je kiezen voor de science-stroom. Weet je nog niet wat je leuk vindt en wil je dat nog ontdekken? Kies dan voor de Superflex. Tijdens de superflex-uren kun je je talenten en interesses ontdekken en ontwikkelen door voor verschillende vakken te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan het Open Atelier, de musical of de lessen Cambridge English.

Volledig scherm © Scholengemeenschap Canisius

Vakken op een hoger niveau volgen

Wanneer het leren je makkelijk afgaat, mag je vakken op een hoger niveau volgen. Het is ook mogelijk om versneld examen te doen of een extra vak te volgen. Op deze manier geef je vorm aan je persoonlijke leerroute.

Kennismaken

Ben je nieuwsgierig gemaakt naar de scholen? Er zijn informatieavonden op 13 december om 19:00 uur in Almelo en op 15 december om 19:00 uur in Tubbergen. De informatieavonden zijn alleen bestemd voor ouders/verzorgers. Natuurlijk zijn leerlingen van groep zeven en acht (en hun ouders/verzorgers) van harte welkom tijdens het Last-Minute Open Huis in januari. Kijk op de website voor meer informatie.