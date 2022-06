Carrière in de bouw: start op de bouwplaats en haal erkende diploma’s

Bouwschool TwenteToen Daniël Minnegal in 2011 zijn timmerleiding had afgerond, diende zich een bouwcrisis aan. “Ik had een mooi vak geleerd, maar niemand zat op mij te wachten. Dat was ongeveer de strekking van het verhaal.” Toch nam Daniël een beslissing die niet iedereen zou durven nemen.

Daniël had als kleine jongen al interesse in de bouw. “Neem bijvoorbeeld De Eschmarke, waar ik langs fietste op weg naar school”, zegt hij. “Vroeger was hier een groot weiland en een paar jaar later stonden er huizen. Wie beslist dat daar huizen gebouwd konden worden? En hoe gaat dit proces in zijn werk? Daar wilde ik graag meer over weten.”

Start bij de basis

Na de middelbare school startte Daniël met zijn timmeropleiding bij opleidingsbedrijf SSB, de voorganger van Bouwschool Twente. Hij was slim genoeg om een mbo-opleiding op niveau 4 aan te kunnen, maar Daniël koos bewust voor een bbl-bouwopleiding op niveau 2. “Begin bij de basis, want op deze manier doe je praktijkervaring op. Vanuit daar kun je je altijd verder specialiseren. Ik heb gemetseld, getimmerd en geschilderd en door overal mee te draaien, ontdek je vanzelf wat bij je past.”

Daniël raadt aan om altijd je opleiding af te maken omdat je anders geen diploma hebt om op terug te vallen. “Ook al is dit op een lager niveau dan je eigenlijk aankan. De kennis en het netwerk die je hebt opgebouwd, komen later nog goed van pas.”

De touwtjes in eigen handen nemen

Die nuchtere instelling van Daniël heeft hem uiteindelijk ver gebracht. Na het afronden van zijn mbo-opleiding bouwkunde op niveau 4 ging Daniël zelf op zoek naar welkplekken waar hij als stagiair mee kon draaien. Hij deed veel praktijkervaring op en zijn netwerk werd steeds groter.

“Maar het was nog steeds crisis in de bouw en meer dan een tijdelijk contract konden ze mij niet bieden”, legt Daniël uit. “Want ja, onzekere tijden, hé? Dus toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik een eenmanszaak gestart als adviseur in de bouw. Ik heb bewust de onzekerheid opgezocht, maar dan wel een onzekerheid waar ik zelf de touwtjes in handen heb.”

Op zoek naar uitdaging

Volledig scherm Een eigen zaak beginnen was niet de enige mijlpaal voor Daniël want hij ging tegelijkertijd hbo bouwtechnische bedrijfskunde studeren. “Ik wilde mijn denkvermogen aanspreken en op organisatorisch vlak meer uitgedaagd worden. Dat is gelukt, want ik had met de andere opleidingen al een fantastische basis gelegd. Ik zeg altijd maar zo: doe waar je goed in bent en volg daarin je eigen weg. Dan vind je uiteindelijk de functie die perfect bij je wensen aansluit.”

Geld verdienen en studeren tegelijkertijd

