Complexe en snel veranderende wereld vraagt om ander leiderschap

Veranderlijkheid

De veranderlijkheid en onvoorspelbaarheid van de wereld waarin wij werken is van alle tijden, maar is de laatste jaren wel sterk toegenomen, vertelt organisatiecoach Annette Meulmeester van TSM Business School. Dat komt niet alleen door ontregelende gebeurtenissen als de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, maar ook doordat de economieën en goederenstromen wereldwijd geheel verweven zijn geraakt, legt Meulemeester uit. “Alles hangt met elkaar samen en dat vergroot de onzekerheid. Een kleine kink in de kabel hier, heeft enorme gevolgen elders.”

Meebewegen

Sensemaking

Een belangrijk begrip in dit veranderproces is ‘sensemaking’, licht Annette Meulmeester toe. ‘Sensemaking draait om openstaan voor wat zich voordoet in alle maatschappelijke velden om je heen, hier vervolgens gezamenlijk betekenis aan geven en het handelen daarop afstemmen.” Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de organisatie. “Als je sensemaking wilt incorporeren in je organisatie, moet je ook naar waardestromen, samenwerking van afdelingen en rapportagelijnen kijken. Er zit een duidelijke organisatiekundige en veranderkundige kant aan.”

Leiderschap ontwikkelen

Voor teamleiders en managers die hun leiderschap willen ontwikkelen in een snel veranderende en complexe wereld, heeft TSM Business school de Leergang Verdiepend Leiderschap opgezet. “In vier modules leren we de deelnemers om de complexiteit en onvoorspelbaarheid niet als een probleem te zien, om er als het ware mee te dansen, zodat ze ook met plezier de uitdagingen aangaan die op hen afkomen.”, zegt Annette Meulmeester. “Als organisaties het willen redden, moeten ze nu in beweging komen. Ik merk dat de organisaties die ik begeleid deze urgentie heel sterk voelen. What got us here, won’t get us there, geldt nu meer dan ooit.”