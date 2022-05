De grote voorjaarsschoonmaak: voorkom brand!

Het is verstandig om regelmatig te testen of je rookmelders het nog doen. Door de batterijen of de rookmelder op tijd te vervangen, ben je sneller gewaarschuwd bij brandgevaar en dat kan van onschatbare waarde zijn. Heb je nog geen werkende rookmelder in huis? Zorg dan dat je er snel een aantal in huis haalt. Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op iedere verdieping in huis een rookmelder te plaatsen.