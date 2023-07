Deze beddenzaak in Enschede krijgt een vernieuwde showroom

Richter SlaapcomfortMonteurs zijn op dit moment druk aan het werk bij het pand van Richter Slaapcomfort in Enschede. De showroom van de beddenzaak aan de Kuipersdijk wordt namelijk volledig vernieuwd. Er worden nieuwe boxsprings en ledikanten geleverd, nieuwe merken toegevoegd en ook de uitstraling wordt flink omgegooid. “Blijven vernieuwen is een van de onderdelen van succes”, zegt eigenaar Edwin Richter.

“Op dit moment zijn we veel showmodellen aan het uitverkopen, zodat we weer fris het najaar in kunnen gaan. Mooie merken zoals Pullman, Eastborn en Velda worden vernieuwd en de indeling wordt veranderd om zo de klant een echt thuisgevoel te kunnen geven in onze winkel. Ook hebben we het mooie merk Serta aan onze collectie toegevoegd”, vertelt Edwin.

Volledig scherm © Richter Slaapcomfort In de showroom van Richter Slaapcomfort wordt regelmatig ruimte gemaakt voor nieuwe producten, stoffen en kleuren. Zo wordt er in het voor- en najaar altijd nieuw bedtextiel in de winkel tentoongesteld. In het voorjaar gaat het om vrolijke, lichte kleuren om de zomer te omarmen en in het najaar komen de warme tinten tevoorschijn die voor een knus en uitnodigend gevoel zorgen.

Een begrip in Enschede

Vernieuwen doen ze bij Richter Slaapcomfort al vele jaren. Vorig jaar vierde de beddenzaak zijn zestigjarig bestaan en daar is Edwin erg trots op: “We zijn van een klein textielhuis uitgegroeid naar de prachtige zaak die het vandaag de dag is. Hopelijk mogen we nog vele jaren blijven vernieuwen en met plezier klanten blijven verwelkomen. Zij kunnen bij ons altijd rekenen op een vakkundig advies van medewerkers met jarenlange ervaring.”

Edwin: “Niet alleen budget en uitstraling spelen mee in de keuze voor een bed. Goed slapen is een persoonlijke beleving; wat voor de één een droombed is, kan de ander slapeloze nachten bezorgen. Daarom is het belangrijk om een bed met zorg te kiezen en je goed te laten adviseren door onze slaapadviseurs. Zij doen er alles aan om de klanten op hun gemak te stellen en een passend bed of textiel te vinden dat voldoet aan alle wensen.”

Breed assortiment

De collectie van Richter Slaapcomfort bestaat uit verschillende merken, waaronder Auping, Pullman, Eastborn, Avek, Velda, Kuperus, Hästens, Tempur en Serta. “Door ons brede assortiment kunnen we een grote doelgroep bedienen. Er is altijd een passende boxspring voor elk type slaper en elk budget te vinden”, aldus Edwin.

Volledig scherm © Richter Slaapcomfort Zo begint het assortiment bij een aantal instapmodellen voor een leuke prijs, die ideaal zijn voor bijvoorbeeld starters die minder te besteden hebben maar wel voor kwaliteit en comfort gaan. Daarnaast is er een reguliere collectie met een ruime keuze aan comfort en design, en de topmerken met natuurlijke materialen zoals Pullman Original, Kuperus en Hästens.



Nieuwsgierig naar de collectie? Kom langs in Enschede om de vernieuwde showroom te bekijken. De medewerkers van Richter Slaapcomfort staan klaar voor een eerlijk en persoonlijk advies.