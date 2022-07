Dierentuin Nordhorn: een wandeling door natuur en historie

Terug in de tijd

Het ‘Naturpfad Vechteaue’, dat is gebouwd op palen en dwars door de uiterwaarden van de oude tak van de rivier de Vecht voert, komt uit bij de historische Vechteboerderij. Relatief nieuw hier is bistro Mont Blanc dat beschikt over een groot terras, ook wel de ‘Vechtemarkt’ genoemd, een speeltuin en een touwenparcours. Naast de bistro staat een oude smederij waar vrijwilligers regelmatig laten zien hoe deze vroeger werkte. De geschiedenis kan ook worden herbeleefd op de Vechteboerderij, een honderd jaar hofstede die onderdak biedt aan verschilden soorten -met uitsterven bedreigde- huisdieren. De nabij gelegen kinderboerderij is een trekpleister voor kleine kinderen, daar zijn allerlei dieren te vinden met een hoge aaibaarheidsfactor.

Op bezoek in Australie

Via het dorpscafé De MalleJan en een van de oudste hooischuren uit de regio loopt de weg door naar het dorpsplein met een slagerij. Hier wordt vlees uit eigen veehouderij aangeboden. De weg loopt verder de ‘Vechtwereld’ uit en ‘Australie’ in, waar Bennet kangoeroes rondhuppen. Met een beetje geluk kan zelfs het kleine grut in de buidel bewonderd worden. De grote speeltuin is centraal gelegen, en is vaak voor kinderen een van de hoogtepunten van het bezoek. Ouders kunnen ernaast genieten van een drankje op een terras. Slecht weer? Dan is er de overdekte speeltuin Max Abenteuerland, met een klimschip en geheime gangen. Of er kunnen geiten, schapen en ezels geaaid worden op de naastgelegen kinderboerderij.