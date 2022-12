Dit is de gelukkigste regio van Duitsland

De picknick, ooit bedacht voor de Engelse countryside, is in Münsterland tot in de kleinste details geperfectioneerd. Geen wonder dat het hier dé vrijetijdsbesteding is, met zoveel lokale specialiteiten die je dagvers in je picknickmand kunt stoppen. In de overweldigende natuur vind je altijd wel een idyllische plek die de belevenis vanaf je dekentje nog mooier maakt. In de tuin van een stoere burcht of chic kasteel, ergens in het veld tussen de alpaca’s, aan de oever van een rivier, in een van de vele tuinen of parken of op de flank van een heuvel.