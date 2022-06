Dit is volgens Bert de leukste baan van de wereld

PGVZBert werkt sinds anderhalf jaar bij PGVZ en is wooncoördinator in Apeldoorn en is interim bij wooninitiatief HasselerBorgh in Hengelo, dat is opgericht door ouders van mensen met een verstandelijke beperking. Hij vertelt: “Het is een heel persoonlijke baan waarbij je dicht bij de bewoners en de familie staat.”

Geen dag is hetzelfde als Wooncoördinator bij PGVZ, weet Bert van den Berg. Hij maakt het leven van de gehandicapte bewoners gemakkelijker maar zijn eigen leven is er ook leuker door. En hij is dringend op zoek naar een collega: “Vooral de dynamiek met de bewoners is fantastisch.”

Kort samengevat is de functie als wooncoördinator als volgt: je ondersteunt de zorgmedewerkers bij hun werk en zorgt dat alles in het gebouw op rolletjes loopt. Van een lekkage in een woning tot het dienstrooster, jij zorgt dat het goed zit. En last but not least: je bent het aanspreekpunt voor bewoners en begeleidt hen waar nodig.

Dankbaar en veelzijdig

Bert: “De functie is ontzettend dankbaar en veelzijdig. Het leukste vind ik het contact met de bewoners en hun ouders. De woongroep is net een grote familie waardoor je elkaar door en door kent. Gezelligheid speelt hier een grote rol.”

Uitdagingen horen er ook bij in deze baan vertelt hij. “Je moet wel stevig in je schoenen staan. Je werkt met mensen met een verstandelijk beperking en elke bewoner heeft z’n eigen problematiek en verhaal. Een bewoner met autisme kan zomaar vanuit het niets boos worden bijvoorbeeld. Dan is het zaak rustig te blijven en oplossingsgericht te handelen. Een relevante opleiding, zoals Sociaal Pedagogisch Werk, is daarom een vereiste.”

Al met al zou Bert niets liever willen doen. “De baan is niet alleen ontzettend leuk maar PGVZ is ook een fijne werkgever. Het team van de wooncoördinatoren van de verschillende locaties is fijn, we denken met elkaar mee. Ook vervangen we elkaar bij ziekte en/of vakantie”.

Solliciteren?

Bert zoekt een collega wooncoördinator voor de locatie HasselerBorgh in Hengelo. Je begeleidt hier net als Bert mensen met een verstand elijke en/of lichamelijke beperking, je stuurt het team aan en je hebt contacten met ouders. Weet je mensen te motiveren, te stimuleren en wil je samen op zoek naar nog meer mogelijkheden van ontwikkeling? Ben jij op zoek naar een boeiende baan waarin je een belangrijke rol speelt in de intensieve begeleiding van bewoners?

Je krijgt een jaarcontract voor 28 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband. Meer weten? Bekijk de vacature hier of solliciteer direct. Wil je als woonbegeleider aan de slag in deze leuke woonlocatie? Ook dan word je ook van harte uitgenodigd om te solliciteren.