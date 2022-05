Dit maakt werken bij Landgoed de Holtweijde zo bijzonder

Binnenlandse vakanties zijn populairder dan ooit. En dat heeft ook Landgoed de Holtweijde gemerkt. De afgelopen twee zomers werd het hotel druk bezocht, aldus eigenaren Marcel en Marlies Vlek. “Mensen hebben Nederland als vakantieland herontdekt en opnieuw gewaardeerd. Zelfs in periodes waarin het normaal gesproken relatief rustig is, was het in ons hotel nu bovengemiddeld druk. Maar zeg nou zelf, het is hier toch ook heerlijk?”