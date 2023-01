Door kleine klassen krijgen leerlingen veel persoonlijke aandacht

Investeren in contact

“We vinden het belangrijk dat onze leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen”, zegt Judith van Klingeren, schoolleider van Persoonlijk VO Hengelo. “We vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun potentieel kunnen waarmaken en dat ze daarbij zo goed mogelijk worden begeleid. We halen alles eruit wat er in zit; elkaar goed leren kennen is daarbij de sleutel. Daar investeren we in.”

Persoonlijke aandacht

Volledig scherm Persoonlijk VO Hengelo Dat begint bij kleine klassen van zo’n zestien leerlingen en lessen van 85 minuten, legt Judith uit. Dat lijkt lang, maar heeft veel voordelen. “Door samen veel tijd in het klaslokaal door te brengen, zien we op welke manier een leerling leert en zich ontwikkelt, wat een kind nodig heeft en hoe het kan worden gestimuleerd.

Dat zorgt voor een prettige sfeer en maakt dat elke leerling zich gehoord en gezien voelt.”

Oog voor de dynamiek

Tijdens de lessen hoeven de leerlingen niet alleen te luisteren: er is ook ruimte voor het maken van opdrachten en samenwerking. De docent is er om vragen te stellen en ziet snel waar de leerlingen vastlopen en wat ze nodig hebben. “De docent heeft zo goed zicht op de dynamiek van de klas en kan bijsturen waar nodig. Door de langere lesuren wordt de lesstof klassikaal op school verwerkt. Dat betekent dat de kinderen vrijwel geen huiswerk mee krijgen.”

Kans op doorstromen

Bij Persoonlijk VO Hengelo krijgen leerlingen drie jaar de tijd om te bepalen of ze doorstromen naar havo of vwo. “Ze krijgen allemaal dezelfde basis, maar wij zorgen ervoor dat leerlingen in de klas wat betreft niveau en tempo bij elkaar passen.” Leerlingen die snel leren wordt verrijking en verdieping geboden; kinderen die meer hulp nodig hebben krijgen meer oefeningen en herhaling. “Ook vormen we elk jaar een Kansklas voor leerlingen met een mavoadvies, maar die de ambitie hebben om door te stromen naar een hoger niveau. Meer dan de helft van de leerlingen in de Kansklas verlaten onze school met een havodiploma.”

Volledig scherm Persoonlijk VO Hengelo

Sport en vrije tijd

Door een andere indeling van de lesuren gaan de leerlingen vier dagen naar school en hebben ze een vaste vrije dag. “Eens per maand organiseren we op die vrije dag een sportdag, in plaats van reguliere gymlessen.” De sportdag is vaak op een leuke sportlocatie, bijvoorbeeld in het zwembad of de schaatsbaan. “Ook gaan we ieder jaar samen op reis: een ervaring die leerlingen verbindt en ze de gelegenheid geeft hun taallessen toe te passen in de praktijk.”

