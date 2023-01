Emigreren naar Duitsland zonder zorgen

Foqus MakelaardijMeer huis voor minder geld, net over de grens in Duitsland koop je voordeliger. Verhuizen naar Duitsland kan ook goed zijn voor de portemonnee van mensen met kinderen. De kinderbijslag (Kindergeld) is er een stuk ruimhartiger dan in Nederland. Best aanlokkelijk dus om je net over de grens te vestigen. Maar laat je goed adviseren, waarschuwt Daisy de Bruijn van Foqus Makelaardij, want het koopproces verloopt in Duitsland anders. Als je de regels niet kent, kan je dat duur komen te staan.