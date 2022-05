Familiebedrijf en woonwinkel Frits Vos bestaat tachtig jaar

Vier generaties in één bedrijf

Ankie Koele runt de zaak samen met haar broer Fred. “Dit is een echt familiebedrijf”, vertelt ze. “Frits Vos begon de winkel in 1942. Eerst met elektra, en later ook met bromfietsen en kachels.” De dochters van Frits en zwager Harm ten Napel namen de zaak over en richtten het in met witgoed en huishoudelijke apparatuur. Inmiddels kun je bij Frits Vos terecht voor een uitgebreide meubelcollectie en alles wat je woning compleet maakt. “Mijn vader Harm, inmiddels tachtig jaar, is nog elke dag in de winkel te vinden. Onze dochter Renée is de vierde generatie en ook werkzaam in het bedrijf. Hoe leuk is dat?”