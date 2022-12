Gedenksieraden: een unieke en tastbare herinnering aan geliefden

Nieuwkamp NatuursteenBij het verliezen van een dierbare komen er vaak veel emoties aan te pas. Er ontstaat een lege plek in jouw hartdie maar moeilijk op te vullen is. Om toch troost te vinden bestaan er symbolische gedenksieraden. Met dit sieraad draag je jouw verloren dierbare altijd dichtbij.

Gedenksieraden zijn er in allerlei vormen en stijlen: van subtiele hartjes aan een ketting tot stoere armbanden en horloges. De sieraden worden gevuld met een kleine hoeveelheid as. Dat kan onzichtbaar, of juist zichtbaar door de as bijvoorbeeld te verwerken in glas of hars: zo ontstaat er een uniek soort ‘edelsteen’.

Uniek gedenkobject

Volledig scherm © Nieuwkamp Natuursteen Kiest jouw dierbare voor een begrafenis in plaats van een crematie? Ook zonder as kunnen er mooie sieraden gemaakt worden, met behulp van de vingerafdruk van jouw geliefde. Als er zoveel mogelijk is, kan het natuurlijk fijn zijn om even rustig alle opties te komen bekijken en bespreken.

Emotioneel moment delen

In de showroom van Nieuwkamp Gedenken hebben ze ontzettend veel gedenksieraden om te laten zien, onder andere van het bekende merk See You. Nieuwkamp is al tien jaar gespecialiseerd in deze speciale vorm van gedenken, dus voor persoonlijk advies ben je hier aan het juiste adres. Dit kan zorgen voor een gevoel van vertrouwen en verbinding.

Gedenksieraad huisdier

Volledig scherm © Nieuwkamp Natuursteen Verder kan ook het verlies van een trouwe viervoeter zwaar zijn om te verwerken. Hoewel het in principe hoort dat je een dier overleeft, maakt dat het verdriet er niet minder om als het daadwerkelijk zo ver is. Hoe fijn is het dan ook als je de as van jouw huisdier altijd bij je kan dragen? Ook dit is mogelijk bij Nieuwkamp Gedenken.

Meer manieren om te gedenken

Is een gedenksieraad toch niet helemaal iets voor jou of wil je de overige as op een mooie manier bewaren? Bij Nieuwkamp Gedenken kan je ook terecht voor urnen en gedenkstenen. Je kunt zeven dagen per week komen rondkijken in de showtuin, maar je bent ook van harte welkom om even binnen te lopen voor advies.

Wil je weten hoe gedenksieraden worden gemaakt? In deze video zie je hoe het proces in werking gaat: