Geen pijnlijke vingers of polsen meer dankzij een prothese

“Het grote verschil tussen artrose in je knieën of heupen, tegenover je polsen of handen is het simpele gegeven dat je op je benen loopt. Wanneer dat moeilijker gaat door slijtage in de heup- of kniegewrichten, betekent dit dat mensen minder mobiel worden. Daarom worden er vaker protheses in de heupen en knieën geplaatst dan in de handen en polsen”, vertelt Anne Vochteloo, orthopedisch handchirurg bij OCON Orthopedische Kliniek (OCON) in Hengelo. “Daarbij komt ook dat huisartsen en patiënten vaak niet weten dat er überhaupt kunstgewrichten geplaatst kunnen worden als er sprake is van hand- of polsartrose, waardoor mensen met deze klachten denken dat ze hun pijn en ongemak maar moeten accepteren”, zegt Anne.