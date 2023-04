Hans Wachtmeester over zijn uitvaartonderneming: ‘Afscheid nemen in huiselijk sfeer’

Volgend jaar mag Hans met pensioen, maar stoppen met dit werk is niet aan de orde. Daarvoor doet hij het ook nog te kort, vindt Hans. Sterker nog, zijn afscheidshuis is nog maar amper een jaar in gebruik. In dit monumentale pand, dat vroeger de kosterswoning was van de naastgelegen Waterstaatskerk, kunnen nabestaanden in alle rust bij de overledene zijn en de tijd nemen om zich voor te bereiden op het afscheid.