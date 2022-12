Het Stedelijk Kottenpark: een school met een hart en een glimlach

Het Stedelijk KottenparkEen school waar je kunt kiezen voor meer, maar waar dat niet hoeft. Het Stedelijk Kottenpark is een school voor havo, vwo en gymnasium. En wie wil, kan naast het reguliere rooster extra vakken volgen als dans of de kunststroom beeldend. Maar of een leerling dat nu wel of niet doet: jezelf zijn en ontdekken waar je talenten liggen, is voor de school het belangrijkste. ‘We sluiten niemand uit, maar iedereen in’.

De school telt zo’n 1100 leerlingen, maar voelt klein en geborgen. Dat is wat Laura Wildemannn, teamleider havo op Het Stedelijk Kottenpark, vaak van leerlingen terug hoort. “Dat komt denk ik doordat er een mix van leerlingen rondloopt, je mag hier zijn wie je bent. De leerlingen hebben tegelijkertijd pauze, wat een gezellige drukte is en ervoor zorgt dat ze elkaar leren kennen. Daarbij hebben leerlingen die kunstvakken volgen, gezamenlijk les met andere niveaus. In die uren zitten havo, vwo en gymnasium leerlingen bij elkaar. Zo leren ze dus ook leerlingen kennen waar ze anders niet zo snel mee in aanraking waren gekomen”.

Vertrouwen op eigen kunnen

Een fijne sfeer wordt ook gevormd door de docenten die steeds meer in een andere vorm les gaan geven. De school zet in op ‘formatief handelen’. Wildemann: “Dat is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen gericht tips en feedback aangereikt krijgen op hun leren en manier van leren. Zo geef je een leerling de regie. Het is belangrijk om op die manier eigenaarschap te krijgen en het is een goede voorbereiding op de vervolgstudie”.

Tijd om te wennen

Leerlingen die in de brugklas starten krijgen de tijd om te wennen, volgens Wildemann. “We weten hoe groot de overstap is van groep acht. De mentoren van de brugklas zijn erop gebrand die overgang zo soepel mogelijk te maken. Leerlingen krijgen ook pas na een paar maanden de eerste toetsweek. Zo kunnen ze eerst rustig automatiseren”.

Voor ieder wat wils

Volledig scherm © Het Stedelijk Kottenpark Naast goed onderwijs biedt het Stedelijk Kottenpark ook andere vakken aan. Wie wil kan die vakken in de middag volgen, twee uur per week. Buiten het reguliere rooster om dus. Denk aan extra lessen wetenschap, design & techniek, waar je in projectvorm leert werken aan opdrachten, een workshop pottenbakken, theater of muziek. Ook is het mogelijk om voor Duits en Engels een internationaal erkend diploma te halen, zoals het Goethe Zertifikat en Cambridge Advanced English. Op het gymnasium krijgen leerlingen vanaf de brugklas Grieks en Latijn.

Sfeer proeven

Op 28 januari van 12.30-15.30 uur is er een open dag op het Stedelijk Kottenpark. Er zijn leerlingen en leraren aan wie vragen gesteld kunnen worden en in sommige lokalen zijn proeflessen te volgen. Hier is meer informatie te vinden over Kottenpark.