Hier zet je de eerste stap naar een gezonder leven

SportaalBas is 57 jaar en trotse opa van twee kleinzoons. Hij merkt dat hij de laatste tijd niet meer zo soepel opstaat en ook even moet uitpuffen nadat hij de trap op is gelopen. Zijn fysiotherapeut adviseert hem om meer te gaan bewegen. Ergens weet hij dat zelf ook wel, maar tussen iets ‘weten’ en ‘doen’ zit nog een flinke kloof. Toen Bas dat aankaartte, kreeg hij een goede tip.

Zijn fysiotherapeut adviseerde hem om eens binnen te lopen bij een Leefstijlportaal bij hem in de buurt. Daar gaat hij in gesprek met een beweegmakelaar van Sportaal en tijdens dat gesprek komt hij er achter dat hij zelf ook baalt van zijn slechte conditie. Vroeger heeft hij altijd gevoetbald en zijn kleinzoons staan tegenwoordig ook elke week op het veld. Hij realiseert zich dat hij dolgraag eens een balletje wil trappen met die kleine mannen. Met dit doel voor ogen is hij wél gemotiveerd om fitter te worden en meer te gaan bewegen.

Herken je dit? Je weet dat je iets aan je gezondheid moet doen, maar niet waar je de motivatie vandaan moet halen? Of je hebt geen idee wat bij jou past? Loop eens binnen bij een Leefstijlportaal bij jou in de buurt. Een jaar geleden werd het eerste geopend en inmiddels zijn er al tien Leefstijlportalen in Enschede, waarvan eentje in Medisch Spectrum Twente (MST).

Gezondheid, wat is dat eigenlijk?

Volledig scherm © Sportaal Je kunt er met of zonder afspraak binnenlopen en gaat met een beweegmakelaar in gesprek over jouw gezondheid. En dat is meer dan ‘niet-ziek-zijn’. Gezondheid draait om goed werkende lichaamsfuncties, maar ook om mentaal welbevinden, je dagelijkse functioneren, kwaliteit van leven, mee kunnen doen in de maatschappij en zingeving. Je gezondheid in kaart brengen met deze zes pijlers wordt ook wel ‘Positieve Gezondheid’ genoemd.

Alle onderwerpen van ‘Positieve Gezondheid’ zijn verbonden met elkaar, in de vorm van een spinnenweb. Wanneer je er voor kiest te werken aan één onderwerp, vergroot je al je veerkracht.

Misschien beweeg jij genoeg en heb je een prima conditie, maar wil jij wel werken aan zingeving en kan je hulp gebruiken bij het zoeken naar vrijwilligerswerk dat bij jou past. Of ben je bang om te vallen en wil je jouw valrisico’s herkennen en stabieler worden. Daarbij kan een beweegmakelaar je op weg helpen.

Geen belerend vingertje als je een Leefstijlportaal bezoekt

En, ook belangrijk om te weten: Jij hebt de regie. Jij bepaalt wat je wel of niet wilt. Je hoeft niet bang te zijn voor het belerende vingertje als je een Leefstijlportaal bezoekt. Het gaat erom wat jij belangrijk vindt.

In september werd in MST het tiende Leefstijlportaal geopend. Daarmee is een mooie verbinding tussen het ziekenhuis en de wijk ontstaan. Je kunt hier terecht voor een goed gesprek over gezondheid in de breedste zin van het woord, waarbij we vooral kijken naar wat je wel kan, en niet naar je beperkingen of waarvoor je onder behandeling bent in het ziekenhuis. In de ochtenden bemensen medewerkers uit het ziekenhuis het Leefstijlportaal, ze hebben een zorg en leefstijl achtergrond. Dit maakt het Leefstijlportaal in het ziekenhuis bijzonder ten opzichte van de andere negen Leefstijlportalen.

Loop binnen bij het Leefstijlportaal in jouw buurt

In de Leefstijlportalen wordt echt de tijd voor je genomen en samen met jou wordt er gezocht naar een oplossing die aansluit bij jouw wensen. Dit gesprek is helemaal gratis. Daarnaast kan je meedoen aan het vier maanden gratis beweegaanbod. Zet nu de eerste stap richting een gezonder leven en loop binnen bij het Leefstijlportaal in jouw buurt.

