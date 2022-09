Hier zijn ze opzoek naar nieuw talent in het onderwijs

Anouk van den Brink (25) wist van jongs af aan al dat ze juf wilde worden en vertelt waarom ze zo graag voor de klas staat: “Die korte gesprekken als kinderen nog even blijven hangen in de klas, dat vind ik het allerleukst.”

In Twente en Oost-Nederland zijn er veel leerkrachten nodig. In het begin had Anouk nog wat twijfels, maar na de eerste week was ze daar al doorheen en ze staat inmiddels al vier jaar met veel plezier voor de klas. Ze werkt op de Brookschole in Markelo, een kleine school met zo’n 50 leerlingen.

Goede keuze

Toen Anouk een keuze moest maken voor een vervolgopleiding, ging ze snuffelstage lopen op een basisschool. “Ik wist na die week meteen dat dit was wat ik wilde. Bezig zijn met kinderen en ze echt iets leren, hun vrolijkheid en de afwisseling: het sprak me allemaal aan.” Anouk volgde de opleiding tot onderwijsassistent en zit nu in het laatste jaar van de pabo.

Een van Anouks leukste ervaringen was dat ze vorig jaar mee ging op kamp. “De sfeer is een stuk vrijer. De kinderen zijn heel anders en je rol als leerkracht ook. Je hebt net andere gesprekken en bouwt echt een band op. Na zo’n kamp komen kinderen vaker bij me voor een praatje, even gezellig kletsen.”

Hoogtepunten

Die gesprekken, dat zijn voor Anouk echt de hoogtepunten van de dag. “Vorig jaar moest ik voor m’n opleiding verschillende gespreksvormen oefenen. Ook een filosofisch gesprek met de kinderen waarin ze alles mochten zeggen wat ze wilden. Dat zijn ze niet gewend, dus het was even wennen maar we hadden zulke leuke gesprekken.”

Geen enkele dag is hetzelfde in het onderwijs volgens Anouk: “De kinderen en de dynamiek in de klas zijn elke dag weer anders en juf zijn is veel meer dan lesgeven en nakijken. Aan het einde van de dag neem ik altijd alles even door.” Wat is er die dag gebeurd, waren er akkevietjes, welke leerlingen hebben wat extra hulp nodig. Dit schrijft Anouk allemaal op om de volgende dag weer goed voorbereid van start te gaan.

Volledig scherm © Onderwijsbureau Twente

Gezonde spanning

Voor de klas staan kan soms best spannend lijken, want je draagt verantwoordelijkheid voor veel kinderen. Dat vond Anouk aan het begin ook. “Vorig jaar stond ik voor het eerst echt zelfstandig voor de klas, dat vond ik super spannend. Kan ik het wel? Vergeet ik niks? Het is helemaal goed gekomen gelukkig. Je moet soms ook gewoon op jezelf vertrouwen dat je het kunt.”

Fijne collega’s

Naast de kinderen is Anouk dol op haar collega’s. “De sfeer in het basisonderwijs is echt heel fijn. Als je ergens niet uitkomt, dan willen collega’s en directie altijd helpen. Ook als je iets niet weet. Mijn motto is altijd om het gewoon te vragen, liever te veel dan te weinig”, vertelt ze.

Volledig scherm © Onderwijsbureau Twente Anouk heeft al op vier scholen gewerkt en stage gelopen, van voortgezet onderwijs tot speciaal onderwijs tot de reguliere basisschool. Overal komt ze fijne mensen tegen. Anouk: “Ik heb nog nooit een school gehad waar ik de sfeer niet fijn vond, het is altijd gemoedelijk. Je doet het echt samen. Dat is wel anders dan de verhalen die ik soms over het bedrijfsleven hoor van mensen om me heen.”

Durf jij het aan?

Wil jij graag onderzoeken of werken in het onderwijs iets voor jou is? Of werk je al in het (primair) onderwijs en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Durf in het Onderwijs is op zoek naar jouw talent! Bij dit regionale initiatief vind je vacatures, cursussen en opleidingen om jou klaar te stomen of bij te scholen voor een baan in het primair onderwijs.