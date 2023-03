Hulp bij het huishouden of verpleging en verzorging nodig? Je vindt het hier

Of je nu tijdelijk niet thuis kunt wonen of definitief jouw vertrouwde plekje moet verlaten: Thuisgenoten geeft jou zorg op maat. Afgestemd op jouw persoonlijke situatie en wensen. Je kunt hiervoor terecht in een zorgappartement in een van de woonzorglocaties in Wierden, Vroomshoop, Hengelo, Haaksbergen of Almelo. Alle locaties zijn kleinschalig met twintig tot achtentwintig appartementen.



Er zijn gemeenschappelijke ruimtes waar je samen televisie kunt kijken en een praatje kunt maken met medebewoners. Je kunt meedoen met de activiteiten en samen met de andere bewoners eten of in je eigen appartement gaan zitten met een krant of boek. De hartelijke en deskundige professionals doen hun uiterste best om jouw tijdelijke of nieuwe woning net zo fijn te maken als thuis, maar jij houdt de regie over jouw leven.