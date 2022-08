Inspiratie nodig voor een home make-over? Deze tips zijn een goed begin!

Voor wie zich verder wil verdiepen geeft Löwik een inspirerende interieurworkshop. ‘We geven je tips & tricks en leren je out of the box denken’, zegt Katalin. De workshop duurt drie uur en volg je in de winkel. ‘We vertellen alles over het gebruik van kleur, stoffen, materialen en houtsoorten. Daarna gaan we samen aan de slag met een moodboard voor een kamer in je eigen huis.’ De workshop vindt plaats in oktober. Interesse? Meld je aan via de website of stuur een bericht via Instagram.