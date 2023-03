Jarno en Ilonka werken in de zorg: ‘Er is nooit een dag hetzelfde’

Het is toeval, maar voor ze bij dit Twentse ziekenhuis aan de slag gingen, waren ze allebei in een heel andere richting aan het zoeken. Jarno wilde jurist worden en Ilonka was aangenomen op een notariskantoor. Toch kozen ze allebei voor een baan in de zorg.

“In mijn studententijd kwam ik tot de conclusie dat een studie rechten misschien toch niet zo goed bij me paste”, blikt Jarno terug. “Het is leuk als je in een strak pak kan lopen en in een mooie auto kunt rijden, maar ik was bang dat het werk me niet zo gek veel voldoening zou geven. Mijn moeder werkt in de zorg en zij vond dat ik maar kinderarts moest worden”, lacht Jarno. Die ambitie heb ik niet, maar ik besloot wel om een dagje mee te lopen in het ziekenhuis en een dagje mee te gaan op de ambulance.”

Verpleegkundige op de spoedeisende hulp

Tijdens die meeloopdagen wist Jarno het zeker: hij wilde de zorg in. En dan het liefst de acute zorg. Het duurde nog heel wat jaartjes voor het zover was, want toen Jarno zijn opleiding had afgerond, ging hij eerst aan de slag als wijkverpleegkundige en aansluitend werkte hij een poosje op de afdeling cardiologie. Maar de wens om in de acute zorg te gaan werken bleef en inmiddels heeft hij zijn specialisatie gehaald en werkt hij als verpleegkundige op de spoedeisende hulp.

“Op dit moment vind ik dit de mooiste afdeling. Het contact met de patiënt is vrij kort, maar juist op het moment dat ze de meeste onzekerheid hebben, kan je er voor ze zijn. Dat vind ik heel waardevol”, legt hij uit. “Je ziet wel heftige dingen, maar ook gebroken tenen of mensen met buikpijn. Ik vind de dynamiek fantastisch, je weet nooit hoe een dag verloopt. Het kan zomaar zo zijn dat je de dag begint met een ziek kind, daarna iemand binnenkrijgt met een heupfractuur en vervolgens iemand moet reanimeren. De gekste dingen komen voorbij, je hebt te maken met politie en justitie, GGD en psychiatrie. Je komt elke keer weer in een heel andere situatie terecht.”

Secetaresse Ilonka Dijkhuis

Volledig scherm Ilonka Dijkhuis © ZGT Als secretaresse stafbureau heeft Ilonka een compleet andere functie binnen ZGT, toch geeft ook zij aan te genieten van de afwisseling in haar werk. Zelfs na vijfentwintig jaar is ze nog lang niet uitgekeken op haar baan. “Ja, zo lang werk ik hier al”, lacht ze. “Ik heb voor verschillende stafbureaus gewerkt en nu werk ik voor het stafbureau kwaliteit en veiligheid en ik werk een deel voor de ZGT Academie. Als secretaresse ondersteun ik met hand- en spandiensten en ik regel allerlei zaken. Ik breng orde in de chaos en denk altijd een beetje vooruit. In mijn functie heb ik met alle lagen binnen ZGT te maken, van postkamer tot verpleegkundige en van logistiek tot Raad van Bestuur.”

“Bovendien krijg je hier heel veel kansen om jezelf te ontwikkelen of intern door te stromen”, vervolgt Ilonka. “Het afgelopen jaar had ik de mogelijkheid om een ontwikkeltraject te volgen tot zorgveranderaar, waardoor ik nu ook breed in de organisatie ingezet kan worden en kan meedenken over verandertrajecten. Het is natuurlijk maar net wat bij je past, maar ik ben heel blij dat ik die baan bij het notaris- en advocatenkantoor heb afgeslagen om in dit ziekenhuis te kunnen werken. Ik kan het iedereen die een zorghart heeft aanraden. ZGT is een stabiele werkgever en enorm betrokken bij het personeel. Er is nooit een dag hetzelfde.”

Het mooiste vak op de planeet

Jarno knikt instemmend. “Gisteren ontmoette ik nog iemand die uit de bouw komt en nu heeft gekozen voor de zorg. Omdat hij echt iets voor een ander wil betekenen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt en wat je achtergrond is, maar als je wil, dan is er een weg. En echt, het is het mooiste vak op de planeet.”

