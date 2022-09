Kunst of kitsch? Laat jouw kringloopparel taxeren bij Kringloop Almelo!

Kringloop Almelo bestaat deze maand tien jaar. In die tijd is het bedrijf enorm gegroeid. Sinds zeven jaar zit de kringloopwinkel in het XL-pand aan de Aalderinkssingel in Almelo. “Toen we hier kwamen, was het pand eigenlijk nog wat te groot”, vertelt eigenaar Ron Kits. “Inmiddels past de ruime jas ons steeds beter. We hebben een ruim opgezette winkel met een net en gesorteerd assortiment. We zijn dus geen volgepropte zaak waar je door dozen moet spitten om een pareltje te vinden.” Het sorteren gebeurt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kits: “We willen mensen graag de kans geven om te groeien. Daarom proberen we zo veel mogelijk betaalde banen voor deze doelgroep te creëren. Daarnaast bieden we werkervaringsplaatsen en stageplekken voor mbo’ers en werken we met vrijwilligers.”