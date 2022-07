Maak het verschil in de ouderenzorg

Betekenis geven

Bij Carintreggeland, dé ouderenzorgorganisatie in Twente, staan de cliënten op de eerste plaats. Dat gebeurt door te luisteren en te voelen wat iemand nodig heeft. Op die manier wordt de ondersteuning geboden die nodig is. Bijvoorbeeld door samen dierbare herinneringen van onschatbare waarde op te halen aan een rijk verleden. Hoe fijn is het om de twinkeling in iemands ogen te zien wanneer je een gesprek voert over vroeger? Als zorgcollega bij Carintreggeland geef je betekenis aan het leven van de cliënten.