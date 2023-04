Maker Festival Twente laat kinderen een beeld vormen van hun toekomst

Dat het festival impact heeft, blijkt wel uit het succes van vorig jaar. Een deel van het Maker Festival toert daarom ook dit jaar door de regio en doet van 1 t/m 31 mei elke Twentse gemeente aan. Zo kan iedere inwoner uit Twente in zijn eigen bibliotheek, het theater of kulturhus experimenteren met creatieve (maak)technieken.



Voor de kinderen is er op ieder Maakdag Festival een FilmLab, RobotLab, MaakLab en MediaLab waar ze hun talenten ontdekken en allerlei nieuwe technieken en technologieën leren. Ook is het mogelijk om hun eigen werk te exposeren in het ExpoLab.



Het werk van professionele lokale makers is te zien in het KunstLab en KennisLab. Hier laten experts zien hoe maaktechnieken in hun eigen werksituatie worden gebruikt.