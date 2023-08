Natuurbegraafplaats Landgoed Christinalust draagt bij aan herstel van de natuur

Gebied in ontwikkeling

Natuurherstel

Ook is het aantal poelen op het landgoed uitgebreid, waardoor er een betere balans ontstaat tussen natte en droge delen en het gebied nog aantrekkelijker is voor de levendbarende hagedis, rugstreeppad, roodborsttapuit, gewone salomonszegel en dopheide. Al deze ingrepen dragen bij aan de versterking van de natuur waarbij verdwenen planten en dieren hun weg terugvinden en het natuurgebied steeds groener wordt.

Natuur voor eeuwig

Sinds kort is het mogelijk om in deze natuur een laatste rustplaats vast te leggen. Natuurbegraafplaats Landgoed Christinalust is een natuurbegraafplaats van Natuurbegraven Nederland en heeft hiermee de ambitie de natuur in Nederland te versterken, te behouden en te ontwikkelen. Daarin wordt nauw samengewerkt met Nederlands grootste natuurbeschermer: Natuurmonumenten.