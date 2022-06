Nieuwe tentoonstelling voor natuurkunde in Münster

LWL-MuseumMÜNSTER - Het LWL-Museum voor natuurkunde in Münster presenteert een nieuwe speciale tentoonstelling: ‘Het klimaat’. Bezoekers ontdekken met behulp van 450 voorwerpen in een tentoonstelling van maar liefst duizend vierkante meter alles op het gebied van klimaat, weer, klimaatonderzoek en klimaatverandering.

Verschillende klimaatperiodes

Volledig scherm De tentoonstelling is verdeeld over vijf thema’s: Klimaatverandering vroeger, weer en klimaat, klimaatonderzoek en begrijpen, klimaatverandering nu en ‘stel je voor‘. Deze thema’s geven een overzicht van de klimaatgeschiedenis van de aarde, verklaren het verschil tussen klimaat en weer en maken de gevolgen van de huidige klimaatverandering voor de mensheid en ecosystemen inzichtelijk. De tentoonstelling draagt oplossingen aan waarmee de mensheid ook in het jaar 2100 in een schone wereld kan leven.

De verschillende klimaatperiodes worden prachtig in beeld gebracht door geologische vondsten. Extra bijzonder is de aanwezigheid van een 2,6 miljard jaar oude stromatoliet. Dit fossiel is een van de oudste objecten van de tentoonstelling. De vondsten leiden naar een multimediale tijdcapsule. Die capsule is een van de hoogtepunten van de tentoonstelling. De bezoekers zijn daarin op een spectaculaire digitale wijze getuige van de geschiedenis van het klimaat van de aarde. Een ander bijzonder voorwerp is een model van een weersatelliet.

Terug in de tijd reizen

Volledig scherm Bezoekers gaan tijdens de expositie 520 miljoen jaren terug in de tijd. Ontdek waarom er massasterfte plaatsvond. Waarom leven wij mensen ondanks de actuele ijstijd toch in een warme periode? Antwoord op deze vragen wordt in de expositie gegeven door middel van een klimaatcurve.



De tentoonstelling gaat ook over het heden en de toekomst waarbij het museum de actuele gevolgen van de klimaatverandering laat zien. Denk aan smeltende ijskappen op de Noord- en Zuidpool, bosbranden en een stijgende zeespiegel.

Beschikbaar voor iedereen

De expositie is voor iedereen, jong en oud, geschikt. Er is een speciale meertalige audioguide in het Nederlands, Duits en Engels. Voor blinden en slechtzienden staat een audiodescriptie ter beschikking, evenals aanraakmodellen. Bezoekers kunnen gebruik maken van braille. Verder zijn er meedoe-secties en films met ondertiteling.

Meer informatie over ‘Het Klimaat’

De tentoonstelling ‘Het klimaat’ is tot en met 15 oktober 2023 te zien in het LWL-Museum voor natuurkunde aan de Sentruper Straße 285 in Münster. De openingstijden zijn van dinsdag tot en met zondag van 9.00 tot 18.00 uur. De entree is 7,50 euro voor volwassenen. Bezoekers onder 18 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor meer informatie op de website.