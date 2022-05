Patricks huis brandde af: ‘In één klap waren we alles kwijt’

Univé Oost OrganisatiePatrick Kruis was zaterdag 7 maart met zijn vrouw en vierjarige zoon bijna thuis na een gezellig verjaardagsfeestje. Onderweg werd hij gebeld door de politie. De buren roken een brandlucht, of er iemand binnen was. Patrick schrok zich wild en reed snel door, want de hond was nog thuis. Daar wachtte hem een ravage: “De hond leefde nog, maar de bovenverdieping en zolder zagen zwart. Het huis is per direct onbewoonbaar verklaard.”

Die ochtend had Patrick de elektrische deken gebruikt vanwege rugklachten. “Na het belletje van de politie ging het meteen door mijn hoofd: had ik de elektrische deken wel uitgedaan?” Die had inderdaad kortsluiting veroorzaakt. “Normaal gesproken zet ik hem altijd uit, deze keer was ik het vergeten. Er zit een beveiliging op die de elektrische deken na bepaalde tijd vanzelf uitschakelt, maar deze heeft niet gewerkt. Doordat de stekker er nog in zat, ging het fout.”

Onbewoonbaar verklaard

Patrick en zijn vrouw konden pas om 1.30 uur ’s nachts naar binnen. “De bovenverdieping en de zolder zagen zwart. Er was rookschade door het hele huis. Giftige stoffen waren vrijgekomen en ons huis werd per direct onbewoonbaar verklaard. Heel heftig allemaal. Het salvage team adviseerde ons nog wat kostbare spullen mee te nemen en toen moesten we vertrekken. Onze hond Damián ging mee. Maar tot ons grote verdriet hebben we hem na een tijdje moeten laten inslapen vanwege de giftige stoffen die hij had ingeademd.”

95 procent naar het grofvuil

Ze waren de schok nog niet te boven, of ze moesten van alles regelen. “We hadden helemaal niets meer. Geen kleding, geen tandenborstel; 95 procent van onze bezittingen gingen rechtstreeks naar het grofvuil. Maar ondertussen moesten mijn vrouw en ik fulltime aan het werk. De coronacrisis bereikte op dat moment een hoogtepunt en wij werken allebei in de zorgsector. Gelukkig nam Univé Oost ons direct veel werk uit handen door een schade-expert, een schoonmaakbedrijf en een bouwbedrijf in te schakelen.”

Vakantiehuisje volledig vergoed

De waarde van de inboedel werd in kaart gebracht. Vervolgens stortte Univé meteen een fors bedrag op de rekening van Patrick en zijn vrouw, zodat ze nieuwe kleding en noodzakelijke spullen konden kopen. Ook het vakantiehuisje waar ze de eerste drie weken in verbleven werd volledig vergoed.

Patrick is heel blij met de begeleiding van Univé Oost bij de schade afhandeling. “De betrokkenheid, openheid en eerlijkheid zijn me bijgebleven. We hebben uiteindelijk de dagwaarde van onze totale inboedel teruggekregen. Achteraf gezien had ik mijn verzekeringspolis aangepast. Ik had bijvoorbeeld een verzameling van 36 Feyenoord-shirts die voor mij persoonlijk veel waarde hebben. Helaas kreeg ik daar weinig voor terug: dit soort spullen moet je blijkbaar apart verzekeren. Daarom zou ik iedereen aanraden om eens in de zoveel tijd te kijken of de verzekeringspolisnog up-to-date is.”

Het risico op brand beperken

Wist je dat er jaarlijks in Nederland zo’n 100.000 woningbranden plaatsvinden? Dat is bij 1 op de 67 woningen. Wil je het risico op brand beperken? Kijk dan op de website van Univé voor het voorkomen en beperken van brand. Of maak een afspraak met een Univé adviseurs bij jou in de buurt en ontvang een gratis brandpreventie artikel naar keuze.

